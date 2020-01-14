У Харкові затримали іноземного студента, який організував контрабанду наркотиків

У Харкові працівники СБУ затримали підозрюваного в організації контрабанди психотропних речовин до України. Повідомляється, що затриманий навчається в одному з університетів України та має іноземне громадянство.

Про затримання повідомив начальник пресцентру СБУ в Харківській області Владислав Абдула на своїй сторінці у фейсбук.

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Співробітники СБУ затримали організатора каналу в Харкові під час збуту чергової партії психотропів за 200 тисяч гривень. У зловмисника вилучено полімерний пакет з амфетаміном загальною вагою майже один кілограм,

– Владислав Абдула.

За інформацією слідчих, затриманий планував створити мережу збуту наркотиків на території Харківської та сусідніх областей. Речовини підозрюваний перевозив особисто.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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