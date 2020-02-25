У Києві відбудеться бунт-фестиваль проти нудної освіти

У Києві запланований фестиваль проти стандартної системи освіти. На подію запрошують дітей, а також їхніх батьків та вчителів.

Фестиваль відбудеться з 27 лютого до 1 березня, повідомляє пресслужба Мистецького Арсеналу.

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У заході візьмуть участь музеї, бібліотеки, університети, інституції, організації-популяризатори науки та інші компанії.

Тема цьогорічного фестивалю "Супермозок: ліва/права півкуля".

Простір Мистецького арсеналу, як і мозок, поділено на праву та ліву частини – такі собі уявні півкулі. У правій – дещо більше активностей, присвячених мистецтву та творчості, в лівій – науці та технологіям,

– йдеться в повідомленні.

Що пропонують організатори фестивалю

інтерактивна програма від учасників;

творчі лабораторії та майстер-класи;

театральні вистави;

мистецькі спецпроєкти;

ярмарок розвивальних ігор та книжок.

Учасники фестивалю більше дізнаються про будову мозку, сон, навчання та розвиток за допомогою гри. Під час фестивалю відвідувачі також створюватимуть власні історії та оживлятимуть їх за допомогою доповненої реальності та багато іншого.

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Повну програму фестивалю дивіться за посиланням.

Купити квитки можна тут.