У США вчитель провів урок з геометрії у грі Half-Life: Alyx – відео
Учитель із Сан-Дієго Чарльз Кумбер провів урок з геометрії у грі з віртуальною реальністю Half-Life: Alyx. Заняття проводилось для семикласників.
Про креативність педагога написало геймерське видання PCGAMER.
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Чарльз Кумбер і раніше використовував VR-технологію для навчання. Зокрема використовував Minecraft. А також учням показував 3D-відео, що моделює епоху Джима Кроу.
Відео уроку вчитель розмістив на YouTube і за добу воно набрало майже 500 000 переглядів на момент написання.
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Що відомо про Half-Life: Alyx
- вийшла гра 23 березня 2020 року;
- шутер розроблений компанією Valve;
- гра поки доступна лише для користувачів, які мають техніку для ігор у віртуальній реальності;
- проте геймери вже знайшли спосіб як запустити шутер на звичайному PC.