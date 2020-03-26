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У США вчитель провів урок з геометрії у грі Half-Life: Alyx – відео

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Вчителі по всьому світу креативно підходять до дистанційного навчання / Emmanuel

Учитель із Сан-Дієго Чарльз Кумбер провів урок з геометрії у грі з віртуальною реальністю Half-Life: Alyx. Заняття проводилось для семикласників.

Про креативність педагога написало геймерське видання PCGAMER.

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Чарльз Кумбер і раніше використовував VR-технологію для навчання. Зокрема використовував Minecraft. А також учням показував 3D-відео, що моделює епоху Джима Кроу.

Відео уроку вчитель розмістив на YouTube і за добу воно набрало майже 500 000 переглядів на момент написання.

Читайте більше: Ґеймер запустив Half-Life: Alyx без пристрою віртуальної реальності

Що відомо про Half-Life: Alyx

  • вийшла гра 23 березня 2020 року;
  • шутер розроблений компанією Valve;
  • гра поки доступна лише для користувачів, які мають техніку для ігор у віртуальній реальності;
  • проте геймери вже знайшли спосіб як запустити шутер на звичайному PC.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Техно Освіта Новини США Ігри Valve Вчителі Школярі Школа Освіта за кордоном
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