У Великій Британії випускники-іноземці зможуть залишитись в країні легально на два роки

Іноземні студенти, які вступили до будь-якого вишу Великої Британії зможуть ще два роки після випуску залишитись в країні. Нововведення починає діяти для тих, хто вступив до університету в 2020 році та пізніше.

Для того, щоб скористатись правом залишитись в країні, доведеться пройти перевірку, пише офіційний сайт British Council.

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Процес подання заявки на програму Graduate повинен бути легким. Заявники будуть зобов'язані пройти кримінальну, особистісну й безпекову перевірки. Усі заявки потрібно буде оформити у Великій Британії, а саме оформлення є платним.

Усі студенти, які приймаються на цю програму, отримають можливість перебувати в країні два роки без можливості продовження цього терміну. В цей час вони зможуть працювати або шукати роботу на будь-якому рівні кваліфікації,

– йдеться на сайті Британського консульства.

Ці два роки не враховуватимуться як частина офіційне перебування в країні для отримання дозволу на постійне проживання.

Детальну інформацію про програму, можна знайти за посиланням.

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Скільки українців навчаються у Великій Британії?Загалом у британських вишах у 2019 році навчалось понад 700 українців.