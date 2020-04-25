У всіх школах України з вересня запровадять коригуюче навчання: що це таке

У наступному навчальному році, який має розпочатися у вересні, у всіх школах запровадять коригуюче навчання.

Коригуюче навчання передбачає, що вчителі пройдуть з учнями матеріал, вивчення якого припало на карантин. Про це повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода" виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Важливо Студенти ВНЗ закінчать навчальний рік дистанційно через пандемію COVID-19

Вона пояснила, що це потрібно для того, щоб вчителі мали можливість з'ясувати, який матеріал та в якому об'ємі опанували їхні учні.

Тобто вони мають "діагностувати" ситуацію з тим матеріалом, з яким учні працювали під час карантину. І це буде той час, коли вчителі зможуть, зрозумівши ситуацію, пояснити, повторити та узагальнити окремі теми для того, щоб вирівняти ситуацію з опанованим навчальним матеріалом,

– додала Мандзій.

За словами очільниці МОН, навчальний рік у школах у дистанційній формі має завершитися у кінці травня.

У червні точно не буде навчального процесу, буде закінчення навчального року, оформлення шкільних документів. МОН рекомендувало зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес в закладах освіти закінчувався в останній тиждень травня. Так і цього року. Уроки з використанням дистанційних технологій будуть відбуватися до кінця травня,

– заявила вона.

Навчання в умовах карантину: головне

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусу.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак уряд уже двічі продовжив його терміни. Планується, що він має закінчитися 11 травня.

Для студентів вишів не випускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався.

Екзаменаційно-залікові сесії університети проведуть дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік.

Для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук.

Державна підсумкова атестація (ДПА) скасовується, тоді як пробне ЗНО відбудеться наприкінці травня, або на початку червня.



Як проведуть ЗНО-2020 / Інфографіка 24 каналу