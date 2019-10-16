У Запоріжжі банда школярок жорстоко побила 13-річну дівчину: деталі

Підліткова дівоча банда у Запоріжжі наводить жах на цілу школу. Мережу сколихнуло Місцеву громаду відео жорстокого побиття ними дівчини на шкільному стадіоні. Справу вже розслідує поліція, а люди дивуються, як на таке можуть бути здатні діти.

На кадрах видно, як десятикласниця Олена щосили лупцює 15-річну Ірину. За кілька хвилин до цього, сама Ірина не менш жорстоко била іншу школярку – восьмикласницю Настю.

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Момент побиття на відео не потрапив, проте 14-річна дівчина після цього опинилася у лікарні.

Що розповіла постраждала дівчина Настя?

"Вона сіла зверху на мене і почала бити по нирках. Потім до бійки долучилися Олена та Аріна. А Іра, яку б'ють на відео, підійшла ззаду, взяла мене за хвіст і почала бити колінами", – розповідає Анастасія.



Кадри з відео, де б'ють Ірину

Старша сестра потерпілої Насті каже – у мікрорайоні сформувалася справжня дівоча банда, яка хизується у соцмережах своїми подвигами.

Що відомо про банду школярок?

15-річна лідерка дівочої банди Олена вчиться у запорізькій гімназії №23. Там кажуть – у дівчини завжди був складний характер. Але кадри, які потрапили в інтернет, шокували всіх.



Запорізька гімназія №23

Інформації про те, що вона з інших класів когось тероризує – не було. Тобто у неї були невеличкі конфлікти в школі, і в класі зокрема. Викликали батьків, мама приходила, ми з нею розмовляли, – сказала заступниця директора гімназії Світлана Гой.

Як покарають хуліганку?

У поліції вже відкрили кримінальне провадження.

Учасники конфлікту встановлені, вони були запрошені разом з батьками до відділення поліції для проведення перевірок. Наразі правопорушниці вже повідомлено про підозру за статтею хуліганство,

– відповіла речниця Нацполіції області Катерина Людвік.

За цією статтею вулична забіяка може отримати до 4 років в’язниці. Оскільки, їй вже виповнилося 14 років, то за свої дії школярка може відповідати повною мірою.



Булінг в українських школах / Інфографіка 24 каналу