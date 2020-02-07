Україна не буде прирівнювати угорську мову до списку мов корінних народів, – Новосад

Вдосконалення стандарту вивчення української мови як державної в українських школах – питання над яким спільно працюватимуть Україна та Угорщина. Питання розширення прав угорської мови для національних меншин не розглядається.

Про таке рішення заявила міністерка освіти України Ганна Новосад за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійяртом, пише пресслужба МОН

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Очільниця міністерства освіти пояснила, що основною метою відомства є, щоб усі українські діти незалежно від їхнього етнічного походження на високому рівні володіли державною мовою.

Водночас ми поважаємо конституційне право кожної дитини вивчати та навчатись рідною мовою. Зараз наша дискусія має бути сконцентрована навколо підвищення якості навчання. Для цього ми стимулюємо професійний розвиток вчителів, робимо пришкільні табори та запроваджуємо сучасні методики у роботу шкіл,

– розповіла Ганна Новосад.

Петер Сійярто заявив, що Угорщина готова підтримати проєкт із удосконалення стандарту вивчення української мови як державної. Проте, на думку очільника МЗС Угорщини, в новому законі про середню освіту Україна може прирівняти угорську мову до мови корінних народів.

Ганна Новосад відповіла, що це питання є політичним і Україна його не підійматиме. А закон про середню освіту розроблений за рекомендаціями венеціанської комісії.

Корінні народи у нас чітко визначені в законодавстві. Потрібно розуміти, що зміна переліку країн порушить основні закладені принципи. Корінними народами наразі розглядаються ті, що не мають іншої держави, окрім України, яка відстоює розвиток їхньої культурної і мовної спадщини. Угорська мова під цей принцип не підпадає,

– констатувала посадовиця.

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Чому Угорщина хоче прирівняти угорську мову до мови корінних народів в Україні?

Згідно з новим законом про середню освіту, всі угорськомовні школи зобов'язані перейти на нову модель навчання:



У початковій школі навчання вестиметься повністю материнською мовою, але з 5 класу не менше 20% предметів мають викладатися українською. З кожним роком української ставатиме більше і в результаті в 9 класі 40% предметів вестимуться державною мовою. В старшій школі такий показник має становити вже 60%.



Натомість Угорщина пропонує прирівняти угорську мову до мови корінних народів. У такому випадку, навчання з 1 до 11(12) класу вестиметься угорською.