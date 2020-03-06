Україна вперше прийняла учасників Болонського процесу – що зміниться у вищій освіті

Країни-учасниці Болонського процесу визначили основні засади роботи на найближчі 10 років. Серед основного, це діджиталізація вищої освіти та збалансована академічна мобільність для студентів та викладачів.

Про перспективи розвитку освіти говорили на засіданні групи супроводу Болонського процесу в Києві, пише пресслужба МОН.

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За словами Єгора Стадного, Україна приєдналась до Болонського процесу у 2005 році та взяла на себе зобов'язання реформувати систему вищої освіти відповідно до європейських стандартів.

За ці роки Болонський процес досяг вагомих результатів завдяки сумлінній роботі кожного з його учасників. І Україна готова надалі бути надійним партнером та брати активну участь у реформуванні систем вищої освіти Європейського простору вищої освіти,

– розповів заступник міністра освіти Єгор Стадний.



Учасники процесу визначили головні цілі на подальшу співпрацю до 2030 року / фото: МОН

Головні завдання для учасників Болонського процесу на найближчі 10 років

забезпечення взаємодії між країнами-учасницями Болонського процесу для досягнення Цілей сталого розвитку;

забезпечення верховенства міжнародного права та запобігання будь-яким формам обмеження академічної автономії та інституційного врядування закладів вищої освіти;

рівномірне виконання Болонських зобов'язань всіма країнами-учасниками;

рівні можливості для розвитку національних систем вищої освіти в країнах Болонського процесу;

збалансований розвиток академічної мобільності держав-учасниць;

впровадження сучасних цифрових рішень в Європейському просторі вищої освіти.

В заході взяли участь представники від країн-учасниць Болонського процесу, а також від численних європейських організацій. Зокрема Ради Європи, Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації студентів, та інших.

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Що відомо про Болонський процес