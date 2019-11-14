Українець у США брав 10 тисяч доларів за підробку документів на вступ: деталі

Один з членів екзаменаційної комісії при вступі в Університет Південної Каліфорнії Ігор Дворський зізнався в корупційній схемі. Абітурієнти, які погано склали вступний іспит все одно зараховувались на навчання.

Федеральні прокурори запевняють, що Ігор Дворський брав 10 тисяч доларів за кожного абітурієнта, повідомляє Ewronews.

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Українець сам зізнався у скоєному злочині. Загальна сума хабарів становить 200 тисяч американських доларів.

Його затримання відбулося після того, як керівник компанії з нерухомості Тобі Макфарлейн був засуджений до в'язниці за підкуп працівників Університету Південної Каліфорнії. Макфарлейн дав свідчення проти членів екзаменаційної комісії.

Загалом під підозрою 52 людини. Серед них: батьки дітей, директор підготовчої школи, члени приймальної комісії та навіть викладачі спортивних занять.

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