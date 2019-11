Україно-білоруський кліп про булінг ЛГБТ-дітей у школі прославився закордоном: відео

Кліп "Clouds" україно-білоруського виробництва на пісню гурту "Shuma" про ЛГБТ-дітей, які піддаються булінгу в школі, став популярним закордоном.

Кліп потрапив у шорт-лист американських кінофестивалів BLOW UP FILM FEST і San Franciscoʼs Another Hole in the Head Film Festival, розповідає TheБабель.

Також у травні він отримав бронзу на Berlin Music Video Awards Clouds і ADC Awards

Сюжет кліпу заснований на автобіографічній історії трансгендерної дівчини Валерії Шендери з Мінська. В ньому розповідають про складні стосунки між матірʼю і дитиною. Також кліп оголює проблему несприйняття "інших" дітей у школі.

Ідею і сценарій кліпу подав креативний директор українського фонду TABASCO Олександр Смірнов. Цим кліпом ініціатори хочуть привернути увагу до цькування ЛГБТ-дітей у школах.

Школа повинна бути безпечною для них, а вчителі мають ефективно реагувати на всі спроби інших заподіяти такій дитині шкоду,

– розповідає натхненник ідеї Олександр Смірнов.

Скільки дітей у світі піддаються булінгу?Згідно з даними UNICEF, з цькуванням постійно стикаються близько 150 мільйонів школярів у всьому світі.



Чверть українських школярів зазнавали булінгу / інфографіка: 24 канал

Кліп "Clouds" гурту "Shuma" – дивіться відео: