Українські училища змагатимуться за 20 мільйонів євро від ЄС, – Новосад

Міністерство освіти відібрало 7 областей, які змагатимуться за 20 мільйонів євро в рамках європейського проєкту. За ці гроші переможці планують модернізувати училища.

Кожна з областей висунула по 3 заклади професійної технічної освіти, на базі яких планують створити Центр професійної досконалості, повідомляє пресслужба МОН.

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Я вітаю усі області, що отримали можливість стати пілотними в нашому великому проєкті "EU4Skills". Згодом до вас приїде експертна місія KfW для відбору 4 закладів, які завдяки європейській інвестиції у 20 млн євро стануть Центрами професійної досконалості,

– заявила міністерка освіти України Ганна Новосад.

Регіонам-переможцям планують виділити ще й додаткові 20 мільйонів євро для будівництва менших об'єктів інфраструктури професійно-технічної освіти.

Список областей-претендентів на грант:

Львівська

Запорізька

Вінницька

Миколаївська

Полтавська

Рівненська

Чернівецька

Що таке Центр професійного розвитку?

Це репрезентативний простір на базі закладів ПТУ, який має на меті популяризувати професійну технічну освіту в Україні та готувати кваліфіковані кадри для роботодавців.

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Звідки гроші на центри технічного розвитку?

Наприкінці минулого року Україна та Європейський Союз підписали угоду про фінансування програми "EU4Skills" (покликана розвивати професійну технічну освіту). Загальна сума виділених грошей від ЄС 58 мільйонів євро.