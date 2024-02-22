МОН на офіційному сайті розмістило проєкт Порядку до громадського обговорення. Скористатися послугами професійної допомоги зможуть педагоги як державних, так і приватних шкіл.

"Супервізор (надавач послуг супервізії) – фахівець у сфері загальної середньої освіти, який здійснює комплекс заходів з надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам", – зазначено в документі.

Стати таким фахівцем зможе педагогічний, науково-педагогічний та науковий працівник закладів освіти різних рівнів, установ та організацій. Крім того, пройти сертифікацію може будь-яка особа, яка має педагогічну освіту, аби надати затребувані замовником послуги.

Для того, щоб отримати сертифікат, супервізор повинен мати вищу освіту, не менше пʼяти років педагогічного стажу та одного року практичного досвіду навчання дорослих. Також представники професійної підтримки мають підтвердити навчання протягом останніх трьох років за програмою підготовки супервізорів, яка розроблена на основі типової.

Ініціювати супервізію у закладі освіти можуть вчителі, адміністрація, представники батьківського комітету школи та органи управління освітою. Для того, аби провести процедуру, сторони повинні укласти договір.

Завдяки супервізії вчителі зможуть отримати фахову консультацію та допомогу в подоланні труднощів, повʼязаних з професією. Також педагогів підтримуватимуть у визначенні індивідуальних потреб та мотивуватимуть до розвитку у спеціальності.

Проводити такі консультації можна буде у різних форматах: як очно, так і дистанційно.

Зауваження та пропозиції до проєкту Порядку здійснення супервізії прийматимуться до 20 березня 2024 року.