Студентів з київських гуртожитків відправлять додому на час карантину
Київських студентів, які проживають в гуртожитках, відправлять додому на час карантину через коронавірус. Доступ до гуртожитків також обмежать.
Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу.
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Сьогодні керівникам навчальних закладів доручено відправити студентів додому та обмежити доступ до гуртожитків,
– заявив Поворозник.
За його словами, багато студентів вважають, що карантин – це додаткові канікули. Відтак, КМДА просить відправити студентів додому та обмежити доступ до гуртожитків.
Що відомо про карантин в Україні?
Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.