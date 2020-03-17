Студентів з київських гуртожитків відправлять додому на час карантину

Київських студентів, які проживають в гуртожитках, відправлять додому на час карантину через коронавірус. Доступ до гуртожитків також обмежать.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу.

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Сьогодні керівникам навчальних закладів доручено відправити студентів додому та обмежити доступ до гуртожитків,

– заявив Поворозник.

За його словами, багато студентів вважають, що карантин – це додаткові канікули. Відтак, КМДА просить відправити студентів додому та обмежити доступ до гуртожитків.

Що відомо про карантин в Україні?

Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Що передбачають карантинні заходи/ Інфографіка 24 Каналу