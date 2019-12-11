"В ідеалі треба закрити всі": після пожежі в коледжі під Одесою закриються 4 школи
16 грудня в Овідіопольському районі Одеської області роботу припинять 4 школи. Причина – відсутність протипожежної сигналізації.
Про такі заходи повідомив виконувач обов’язків глави Овідіопольської районної державної адміністрації Ігор Ільченко, пише Vgorode.UA.
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Було прийнято рішення про припинення навчального процесу в Мар'янівській і Калаглійській ЗОШ, Великодолинській НВК "ЗОШ I-III ступенів" (гімназія) та Великодолинській ЗОШ I-III ступенів № 2,
– розповів чиновник.
В цих школах, за словами посадовця, вчиться близько 2 тисяч школярів.
Ігор Ільченко також заявив, що тільки на встановлення протипожежної системи у всіх школах району треба виділити понад 30 мільйонів гривень. А найкращим варіантом з погляду безпеки – закрити усі школи в районі.
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Чому протипожежні сигналізації починають перевіряти саме зараз?
- Олексій Гончарук доручив міністерству освіти навести лад в протипожежних системах усіх освітніх установ;
- цей наказ став наслідком трагедії в Одесі;
- там в результаті пожежі в місцевому коледжі постраждали 30 осіб, а загинули 12.