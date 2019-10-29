В Києві на акцію протесту вийшли тисячі вчителів: відео

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Освітяни масово виходять на акцію протесту
Освітяни масово виходять на акцію протесту / 5 канад

До столиці України з'їжджаються освітяни зі всієї України. В столичних університетах навіть скасували пари.

Збір вчителів анонсували о 13:00 на Майдані. Звідти протестувальники рушили до Верховної Ради, повідомляє "Інформатор".

Важливо: Міносвіти проти скасування надбавок для вчителів, – Новосад

Через акції протесту в столичних вишах скасували пари, бо всі викладачі вийшли на акцію. Освітяни протестують з дзвінками в руках.

Очолює колону голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти й науки України Олександр Яцунь. Сформовані вимоги до державотворців.

До освітян звернувся Святослав Вакарчук та роз'яснив які насправді у партії "Голос" зауваження до закону "Про загальну середню освіту", проти яких зокрема і протестують вчителі .

Що пропонує "Голос"?

  • запровадити обов'язкову сертифікацію для працівників освіти;
  • підвищити заробітну плату вчителям, але скасувати надбавки;
  • запровадити 40-годинний робочий тиждень.

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Що вимагають вчителі?

  • зберегти надбавки та доплати педагогам. Зокрема, за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;
  • можливість працювати за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;
  • скоротити робочий час для освітян;
  • залишити добровільну сертифікацію для педагогічних працівників.

Вимоги протестувальників та виступ Святослава Вакарчука – дивіться відео:

 

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