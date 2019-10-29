В Києві запрацювала школа з кримськотатарською мовою викладання

Новий навчальний рік розпочався в недільній школі з вивченням кримськотатарської мови, історії та культури. Школа відкрита для всіх охочих.

Школа працює при Малій академії наук України за ініціативою громадської організації "Алем", повідомляє Укрінформ.

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Наші заняття з мови, культури та історії проходять в інтерактивній формі. З цією метою ми плануємо екскурсії на телеканал АТR, на радіо "Мейдан",

– розповіла голова правління "Алему" Есма Аджиєва.

Як розповідає Есма Аджиєва, минулого року в рамках МАН захистилися 12 учнів школи, половина яких родом з Криму, решта просто цікавляться півостровом.

В останні роки зріс інтерес до кримської культури з боку українців. За словами голови "Алему", що з кримськотатарської мови перекладається як "мир", для багатьох учнів школа не лише заклад освіти, але й особистий зв'язок з Кримом.

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Скільки в Україні шкіл з викладанням мовами національних меншин?

Згідно зі статистикою, в Україні 1% державних шкіл з викладанням мовами національних меншин, та 3,9% в приватних школах (статистика без урахування російськомовних шкіл).