В Одесі пропонують вивчати мову жестів у школах і дитсадках

Катерина Хоменко заснувала першу на півдні України школу сурдоперекладу. Заклад працює менше року, а навчання вже встигли пройти біля 100 осіб – половина з них не мають проблем із слухом.

Про ініціативу небайдужої одеситки розповідає "Думская".

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На думку засновниці школи, в наш час вивчати мову жестів потрібно всім.

Загалом я переконана, що вчитися жестовій грамоті потрібно починати ще в дитячому садку. Це не складно, але так необхідно в наш час, адже сучасний світ прагне до інклюзії,

– розповідає Катерина Хоменко.

Навчання в школі відбувається один раз за сезон та триває два місяці. Учні встигають вивчити дактильну азбуку та знайомитися з основами мови жестів. Усі вивчені знання учні одразу закріплюють на практиці, спілкуючись між собою.



Близько 60% всієї мови жестів – міміка / фото: Думская

Зі слів засновниці школи в Україні працюють лише кілька маленьких шкіл сурдоперекладу. А на півдні України таких закладів не було взагалі. І це попри те, що в лише Одесі офіційно зареєстрованих осіб з порушенням слуху понад 1600.

Поки що школа немає власного приміщення, тому локація першої школи сурдоперекладу постійно змінюється. Проте, засновники планують вирішити цю проблему.

Що відомо про мову жестів?

вид комунікації, за яким літери, слова та навіть міміка позначаються спеціальними жестами;

в основному використовується людьми з порушенням слуху та з вадами голосових зв'язок;

людей з такими вадами у світі нараховується від 0,4 до 1,5% від загального населення світу;

мова жестів містить близько 5 тисяч знаків.

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Скільки в Україні людей з вадами слуху?Офіційно в Україні зареєстровано понад 50 тисяч осіб з порушенням слуху.