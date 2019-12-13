В Одесі пропонують вивчати мову жестів у школах і дитсадках
Катерина Хоменко заснувала першу на півдні України школу сурдоперекладу. Заклад працює менше року, а навчання вже встигли пройти біля 100 осіб – половина з них не мають проблем із слухом.
Про ініціативу небайдужої одеситки розповідає "Думская".
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На думку засновниці школи, в наш час вивчати мову жестів потрібно всім.
Загалом я переконана, що вчитися жестовій грамоті потрібно починати ще в дитячому садку. Це не складно, але так необхідно в наш час, адже сучасний світ прагне до інклюзії,
– розповідає Катерина Хоменко.
Навчання в школі відбувається один раз за сезон та триває два місяці. Учні встигають вивчити дактильну азбуку та знайомитися з основами мови жестів. Усі вивчені знання учні одразу закріплюють на практиці, спілкуючись між собою.
Близько 60% всієї мови жестів – міміка / фото: Думская
Зі слів засновниці школи в Україні працюють лише кілька маленьких шкіл сурдоперекладу. А на півдні України таких закладів не було взагалі. І це попри те, що в лише Одесі офіційно зареєстрованих осіб з порушенням слуху понад 1600.
Поки що школа немає власного приміщення, тому локація першої школи сурдоперекладу постійно змінюється. Проте, засновники планують вирішити цю проблему.
Що відомо про мову жестів?
- вид комунікації, за яким літери, слова та навіть міміка позначаються спеціальними жестами;
- в основному використовується людьми з порушенням слуху та з вадами голосових зв'язок;
- людей з такими вадами у світі нараховується від 0,4 до 1,5% від загального населення світу;
- мова жестів містить близько 5 тисяч знаків.
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Скільки в Україні людей з вадами слуху?Офіційно в Україні зареєстровано понад 50 тисяч осіб з порушенням слуху.