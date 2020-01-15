В приватній школі в Одесі вчителька побила учня: відео

В одеській приватній школі вчителька побила 8-річного школяра, бо той без дозволу вийшов до вбиральні. Інцидент зняли камери спостереження.

Про поведінку агресивної вчительки розповіла мати хлопчика Наталія Гункінова, пише Vgorode.

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Повідомляється, що учень хотів вийти до туалету, проте вчителька не дозволила. Це викликало конфлікт, після чого вчителька вирішила "виховати" хлопчика. На відео видно як педагог наносить кілька ударів.

За словами матері потерпілого, її сину нещодавно зробили операцію, а після побиття школяр поскаржився на болі в животі. Лікарі діагностували йому забій паху.

Наталія Гункінова вимагала вибачень від адміністрації школи. Жінці повідомили, що вчительку вже звільнили, а виплачувати компенсацію не збираються.

У школі, де навчався хлопчик, займається по 8 дітей в класі, а навчання коштує 9 тисяч гривень щомісяця.

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