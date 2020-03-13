В такому форматі я працювати не зможу, – Новосад розповіла деталі своєї відставки

Колишня міністерка освіти і науки України Ганна Новосад розповіла чому не продовжила роботу в новому уряді. На її думку, новий Прем'єр-міністр не відігравав ключову роль у формуванні нового Кабінету Міністрів.

Про це одинадцята міністерка освіти України розповіла в інтерв'ю журналістам 24 каналу.

До слова: Ще попрацюємо разом, – Ганна Новосад пішла з посади міністра освіти: відео

За словами Ганни Новосад рішення про зміну Уряду прийняли дуже швидко.

Все відбувалося дуже швидко. І рішення змінити уряд, і рішення призначити новий відбувалися в дуже стислі строки. І, як на мене, дещо нецивілізовано,

– пояснила ексочільниця МОН.

Перед своєю відставкою Новосад спілкувалась з Володимиром Зеленським, проте так і не поговорила з новим очільником уряду Денисом Шмигалем.



Новий Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль / фото: 24 канал

Я особисто не робила жодних кроків, аби якось до цієї розмови повернутися (до розмови з Денисом Шмигалем – 24 канал). Тому що я вважаю, що в такому форматі я, на жаль, працювати не зможу,

– підкреслила Ганна Новосад.

Також, на думку ексміністерки, новий склад уряду формувався не лише Прем'єр-міністром.

Я не хочу вдаватися в деталі того, як формувалася команда загалом нового Кабміну. Тому що не я маю відповідати на це питання. Вочевидь, Прем’єр-міністр не відігравав тут до певної міри ключової ролі,

– розповіла колишня очільниця відомства.

Вас зацікавить: Ганна Новосад заявила, що йде у відставку через новий склад уряду, – ЗМІ

Чому звільнили Ганну Новосад?4 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Новим очільником уряду став Денис Шмигаль.



Разом з Гончаруком парламент звільнив також попередню міністерку освіти Ганну Новосад. Вона займала цю посаду з серпня 2019 року. Де продовжить свою кар'єру Новосад поки невідомо.