В Україні відкрили цілодобовий освітній простір – фото

Нещодавно в центрі Києва розпочав роботу великий освітній простір "Освіторія Хаб". Тут можна провести ділову зустріч, конференцію, чи просто спокійно почитати книгу.

Креативний простір працюватиме цілодобово в місті Києві за адресою вулиця Московська 8Б, повідомляє сайт Освіторії.

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Червону стрічку перерізала засновниця громадського об'єднання "Освіторія" Зоя Литвин.



Засновники впевнені в успіху свого дітища / фото "Освіторія"

На церемонії відкриття також були присутні запрошені іноземні спікери, ексміністр освіти Лілія Гриневич та теперішня очільниця Міносвіти Ганна Новосад.

"Освіторія" за погодинну оренду пропонуватиме простір для проведення лекцій, ділових зустрічей, конференцій, інтерв'ю та просто для роботи за комп'ютером.



Лекторій хабу вражає своєю зручністю та простотою водночас / фото "Освіторія"

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Що конкретно пропонує "Освіторія Хаб"?