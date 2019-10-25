В Україні відкрили цілодобовий освітній простір – фото
Нещодавно в центрі Києва розпочав роботу великий освітній простір "Освіторія Хаб". Тут можна провести ділову зустріч, конференцію, чи просто спокійно почитати книгу.
Креативний простір працюватиме цілодобово в місті Києві за адресою вулиця Московська 8Б, повідомляє сайт Освіторії.
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Червону стрічку перерізала засновниця громадського об'єднання "Освіторія" Зоя Литвин.
Засновники впевнені в успіху свого дітища / фото "Освіторія"
На церемонії відкриття також були присутні запрошені іноземні спікери, ексміністр освіти Лілія Гриневич та теперішня очільниця Міносвіти Ганна Новосад.
"Освіторія" за погодинну оренду пропонуватиме простір для проведення лекцій, ділових зустрічей, конференцій, інтерв'ю та просто для роботи за комп'ютером.
Лекторій хабу вражає своєю зручністю та простотою водночас / фото "Освіторія"
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Що конкретно пропонує "Освіторія Хаб"?
- коворкінг (приміщення для офісної роботи) на 40 місць;
- бібліотека;
- тренінгова зала на 30 осіб;
- лекторій на 170 слухачів (приміщення для роботи в лекційному форматі);
- приватні офіси під ключ;
- звукоізольовані кімнати для важливих телефонних та відеорозмов;
- дитяча кімната;
- невеликий парк на території та кав'ярня;
- кухня з безкоштовними чаєм та кавою;
- душ та туалет.