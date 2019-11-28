В Україні візьмуться за реформу мистецької освіти вперше за 10 років: деталі
Заступниця міністра Культури Ірина Подоляк планує відвідати мистецькі школи України. Посадовиця закликає всіх пропонувати зміни, які необхідні в цій сфері, та наголошує, що реформ не було вже 10 років.
Про плани особисто відвідати мистецькі школи Ірина Подоляк розповіла на власній сторінці у фейсбук.
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За словами посадовиці, пора ґрунтовно проаналізувати, наскільки українці задоволені цією сферою, та що в ній треба змінити.
Цього року на одного учня мистецької школи в місяць бюджети в різних громадах виділяють орієнтовно від 560 (гривень – 24 канал)… Може, це і не великі гроші, але і їх можна використати більш ефективно і, разом з тим, зберегти унікальність та кращі традиції, які вже склались,
– написала заступниця міністра культури.
Також Ірина Подоляк пообіцяла вже цього місяця відвідати кілька закладів мистецької освіти.
Сьогодні виїжджаю в Луцьк. Треба розбиратися, бо будь-яка школа – не для вчителів, а для учнів, ну, і для батьків,
– йдеться в повідомленні посадовиці.
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Які предмети викладають в мистецьких школах?Переважно це предмети, які стосуються музичного та образотворчого мистецтв.
Скільки в Україні мистецьких шкіл?
- у 2019 році в Україні функціонує 1303 мистецькі школи;
- 85% шкіл не дотримуються навчальних планів від міністерства.