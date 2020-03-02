В Україні визначили 100 найкращих шкіл – список

Складено рейтинг найкращих шкіл України, його основою послужили результати випускників, які складали ЗНО 2019. Перше місце зайняв київський ліцей.

Про рейтинг українських шкіл пише видання Фокус, яке і укладало список.

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Під час розрахунку враховувались результати лише тих учнів, які були випускниками закладів середньої освіти у 2018 році.

За яким принципом складали рейтинг

брались до уваги результати учнів, які взяли участь у ЗНО-2019;

потім оцінки пройшли процедуру переведення реальних балів у рейтингові;

учень з найвищим тестовим балом отримує відмітку 200, а з низьким – 100.

Також, Фокус не враховував школи, в яких ЗНО склали менш ніж 20 учнів. Загалом рейтинг дорівнює середньому арифметичному всіх балів, отриманих за ЗНО учнями конкретної школи. Враховані дані 125 651 учня і 3 248 закладів освіти.



В першій п'ятірці одразу чотири київські заклади / таблиця: Фокус



Загалом аж 41 київська школа представлена у рейтингу / таблиця: Фокус

Найкращим середнім закладом освіти виявився столичний ліцей "Інтелект". Учні заробили для ліцею 184,64 бала.

Замикає сотню кращих Фінансово-економічний ліцей у Дніпрі із середнім балом 169,02.



Харківська та Львівська області – лідери у рейтингу, якщо не враховувати столичні школи / карта: Фокус

Лише 5 областей не отримали жодного представника у списку кращих шкіл України (не враховуючи окуповані території).

Серед них: Закарпаття, Хмельницька, Рівненська, Луганська та Сумська області.

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Скільки в Україні загалом шкіл?Всього на території України функціонує майже 17 тисяч шкіл.