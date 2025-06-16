Без щеплень – ні у садок, ні у школу, ні на відпочинок: у Раді готують зміни

Дітей можуть не приймати до закладів освіти в Україні без щеплення. Уряд вже подав відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту №13367 щодо захисту населення від інфекційних хвороб. Що він передбачає, читайте далі.

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Що пропонують змінити в освітніх закладах

Якщо документ погодять нардепи і він набуде чинності, то дітей без вакцинації, зробленої відповідно до встановлених календарем щеплень термінів, не прийматимуть до:

закладів освіти;

дитячих закладів оздоровлення;

закладів дитячого відпочинку.



Календар профілактичних щеплень / МОЗ

Кого не стосуватимуться зміни

Зміни у разі ухвалення законопроєкту не стосуватимуться:

дітей, які мають постійні медичні протипоказання проти вакцинації;

дітей із порушеними термінами вакцинування через тимчасові медичні протипоказання.

У разі відмови батьків вакцинувати дитину, медпрацівник повинен отримати письмову відмову. Якщо батьки не хочуть нічого підписувати – складається спеціальний акт за формою, яку має затвердити МОЗ.

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Як можуть навчатися учні без щеплень

Діти без обов'язкових щеплень не зможуть відвідувати заклади освіти, тому їм доведеться навчатися:

дистанційно;

заочно;

індивідуально.

Творці законопроєкту зазначили, що у Німеччини, Італії, Болгарії, Угорщині батьки невакцинованих дітей взагалі платять штрафи. У разі відмови від щеплення діти можуть навчатися у цих країнах лише дистанційно.

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