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Вчителька біології знімає реп-уроки для учнів на Харківщині: цікаві відео

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Вчителька читає реп для учнів
Вчителька читає реп для учнів / Скриншот з відео

У селі Яковлівка, що на Харківщині, вчителька біології придумала, як урізноманітнити дистанційне навчання для учнів. Вона записує відеокліпи, де читає реп на різні теми.

Ольга Халепам тексти пише самостійно, а також займається монтажем відзнятого матеріалу. Про це вона розповіла в коментарі 5 каналу.

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Відео вона записує у власному саду, а над чернетками може просидіти по 7 годин, аби знайти риму до складних термінів. 

Реп-уроки для учнів різних класів можна переглянути на ютуб-каналі вчительки. Біологиня зазначила, що у захваті не лише школярі, а й їхні батьки. А таку практику планує продовжити й після карантину. 

Дивіться відео реп-уроків Ольги Халепи: 

 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини освіти Школа Новини Харкова Освіта Освіта в Україні
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