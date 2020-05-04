Вчителька біології знімає реп-уроки для учнів на Харківщині: цікаві відео

У селі Яковлівка, що на Харківщині, вчителька біології придумала, як урізноманітнити дистанційне навчання для учнів. Вона записує відеокліпи, де читає реп на різні теми.

Ольга Халепам тексти пише самостійно, а також займається монтажем відзнятого матеріалу. Про це вона розповіла в коментарі 5 каналу.

До слова Всеукраїнська школа онлайн п'ятий тиждень: розклад, теми уроків та список каналів

Відео вона записує у власному саду, а над чернетками може просидіти по 7 годин, аби знайти риму до складних термінів.

Реп-уроки для учнів різних класів можна переглянути на ютуб-каналі вчительки. Біологиня зазначила, що у захваті не лише школярі, а й їхні батьки. А таку практику планує продовжити й після карантину.

Дивіться відео реп-уроків Ольги Халепи: