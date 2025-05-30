Випускники медвишів можуть отримати 200 тисяч від держави: Шмигаль назвав умови

Прем'єр-міністр повідомив про рішення надання допомоги випускникам медвишів. Але з урахуванням виконання певних умов молодими фахівцями.

За яких умов молоді спеціалісти зможуть отримати грошову допомогу, розповідає 24 Канал, посилаючись на телеграм-канал Дениса Шмигаля.

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Як отримати допомогу випускнику-медику

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, у своєму телеграмканалі опублікував повідомлення, що Уряд ухвалив рішення про надання одноразової виплати випускникам медвишів. Сума виплати становить – 200 тисяч гривень.

Проте, щоб її отримати слід виконати важливу умову, а саме – влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

Таке рішення прийняте з метою подолання важливої проблеми – кадрового дефіциту фахівців у певних місцевостях.

Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях,

– зазначив Шмигаль.

Таке рішення є частиною низки законодавчих змін, як от щодо соціального страхування, зміни тарифних розрядів частині освітян, надбавки вчителям та зміни у дошкільній освіті (збільшення відпустки та зміни педагогічного навантаження).

Крім того, у березні 2025 року Кабінет Міністрів суттєво збільшив грошове забезпечення для курсантів військових вишів до 8 тисяч, а відмінникам – понад 20 тисяч гривень. Таким чином підвищується престиж професії та цінність кадрів.