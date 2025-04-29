Київська школа економіки купила гольф-клуб за 18 мільйонів доларів

Київська школа економіки разом з міжнародними партнерами та донорами купила комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у столиці. Його перетворять на університетський кампус.

Там готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій. Про це інформує 24 Канал з посиланням на КШЕ.

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Київська школа економіки придбала гольф-клуб на Оболоні

На першому етапі будівлі комплекс адаптують під навчальні аудиторії та дослідницькі лабораторії. Передбачать також простори для літніх шкіл, міжнародних форумів і спільних R&D-програм з бізнесом.

Розвиток нового простору стане найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України, зазначають у КШЕ. Загальний бюджет проєкту – 40 мільйонів доларів. З них 18 мільйонів доларів спрямують на придбання гольф-клубу. Решту коштів витратять на трансформацію комплексу для освітніх потреб, а також обладнання інженерних і дослідницьких лабораторій, розширення стипендійних програм.

Президент КШЕ Тимофій Милованов зазначив, що КШЕ не відмовляється від минулої діяльності гольф-клубу.

Ми будемо підтримувати цей спорт. Ми не будемо відгороджуватися парканами і відкриємо цю частину парку для усіх мешканців. Те, що раніше було доступно тільки для еліт, буде доступне для усіх. Ми працюємо з оболонською спільнотою, і плануємо відновити літній кінотеатр,

– пообіцяв Милованов.

Нагадаємо, що інвестиційний портал, розроблений Міністерством економіки України та Київською школою економіки (KSE), розширили на 31 новий проєкт загальною вартістю 2,1 мільярда євро.