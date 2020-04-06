24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Likar Покер Дизайн Афіша
more

Вплив онлайн-уроків: на ютуб-каналі Міносвіти за одну добу вдвічі зросла кількість підписників

-
Раніше на каналі було близько 50 тисяч підписників / Christian Wiediger

На офіційному ютуб-каналі міністерства освіти та науки України за одну добу кількість підписників виросла вдвічі. На момент написання матеріалу, їхня кількість вже досягла позначки у 106 тисяч.

Про різкий приріст підписників повідомили у пресслужбі міністерства освіти та науки України у фейсбук.

Детальніше: Онлайн-уроки для школярів стартують у понеділок: розклад занять та список каналів

Таке зростання викликане запуском проєкту "Всеукраїнська школа онлайн".

Сьогодні на нашому каналі стартувала Всеукраїнська школа онлайн – 50 тисяч зі 100 тисяч підписників канал отримав за останню добу. Це свідчить, що створені онлайн-уроки дійсно потрібні і учням, і вчителям, і батькам,
– йдеться у повідомленні.

У відомстві також подякували усім партнерам проєкту. 

На каналі щодня виходитимуть нові уроки для учнів 5-11 класів.

Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?Освітній проєкт, ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.

Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Читайте також: Олена Зеленська знялась у зйомках телеуроку для 5 класу

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Українська школа онлайн Школа Школярі Міністерство освіти та науки України Освіта Освіта в Україні
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:30 Онлайн-уроки для 5 класу: дивитись відео
Школа 3977
сьогодні , 09:51 Онлайн-уроки для 10 класу: дивитись відео
Школа 5146
сьогодні , 09:55 Онлайн-уроки для 11 класу: дивитись відео
Школа 3402
сьогодні , 07:30 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
Новини України 24349
сьогодні , 09:39 Онлайн-уроки для 7 класу: дивитись відео
Школа 2249
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 квітня: перші жертви у Львові та Чернігові, спад епідемії в Австрії
Новини України 37061
сьогодні , 09:44 Онлайн-уроки для 8 класу: дивитись відео
Школа 5777
сьогодні , 09:34 Онлайн-уроки для 6 класу: дивитись відео
Школа 5460
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі

Новини
Більше новин
Залиште відгук