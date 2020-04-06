Вплив онлайн-уроків: на ютуб-каналі Міносвіти за одну добу вдвічі зросла кількість підписників

На офіційному ютуб-каналі міністерства освіти та науки України за одну добу кількість підписників виросла вдвічі. На момент написання матеріалу, їхня кількість вже досягла позначки у 106 тисяч.

Про різкий приріст підписників повідомили у пресслужбі міністерства освіти та науки України у фейсбук.

Детальніше: Онлайн-уроки для школярів стартують у понеділок: розклад занять та список каналів

Таке зростання викликане запуском проєкту "Всеукраїнська школа онлайн".

Сьогодні на нашому каналі стартувала Всеукраїнська школа онлайн – 50 тисяч зі 100 тисяч підписників канал отримав за останню добу. Це свідчить, що створені онлайн-уроки дійсно потрібні і учням, і вчителям, і батькам,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві також подякували усім партнерам проєкту.

На каналі щодня виходитимуть нові уроки для учнів 5-11 класів.

Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?Освітній проєкт, ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.



Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.



Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

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