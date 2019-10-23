Всі діти рівні: приклад сучасної освіти в Солонянській громаді

Солоне стало центром однієї з перших об’єднаних громад у Дніпропетровській області. У них є школа, яка є взірцем шкільної освіти — сучасної і доступної для кожної дитини.

Як розповів Солонянський селищний голова Михайло Копейко, одна з перших реформ, які почалися в 2016 році – реформа освіти. Треба було вирішувати: як в об’єднаній громаді вибудовувати освітню політику. І виникла ідея створення центральної опорної школи.

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Школа — гордість громади, не побоявшись стати одним із перших опорних закладів в області, отримала сучасний ремонт і оснащення коштом обласного бюджету. Зараз це найпопулярніша школа в окрузі. Саме на її базі у селищі створили один з найкращих в Україні інклюзивно-ресурсних центрів. Завдання якого комплексна підтримка розвитку дітей.



Сучасна школа у Солоному

Солоне – селище міського типу, центр Солонянського району Дніпропетровської області. Населення — 7,5 тисяч осіб. З жовтня 2015 року селище стало центром об’єднаної територіальної громади, яка згуртувала 18 населених пунктів.

Раніше діти з особливими освітніми потребами могли займатися хіба що у логопедичних групах. Чисельність місць там була обмежена і багато сімей отримували послуги за власні кошти. А діти з віддалених сіл громади взагалі не розраховували на подібну допомогу. Тим паче, на такому рівні.



Клас у школі

Центр працює безкоштовно для дітей від 2 до 18 років. Наймолодшому нашому вихованцю — 3 роки, найстаршому — 15.



Бюджет "Інклюзивно-ресурсного центру"

Облаштування центру обійшлося обласному бюджету у 2,6 мільйонів гривень. На його утримання з бюджету громади виділяється більше мільйона на рік. У центрі дотримано усіх стандартів інклюзивних освітніх закладів.

Для інклюзивно-ресурсного центру у школі виділили окреме крило. Тут зробили сучасний ремонт. І, щоб забезпечити максимальну доступність, зробили його повністю безбар’єрним. Наприклад, двері відчиняються автоматично. І це дозволяє потрапити всередину без жодних перепон.



Двері, які відчиняються автоматично

Така ж безбар’єрність і всередині. Там немає ні сходів, ні порогів. Допомогу в центрі отримують дошкільнята та учні з Солоного, з сусідніх громад, і, звісно, з самої опорної школи.



У школі немає бар'єрів

Також у школі працює 7 асистентів вчителів – у кожному класі, де є дитина з особливими освітніми потребами. Для того, щоб не прогавити жодної дитини, яка потребує допомоги, перед стартом роботи центру фахівці відвідали всі дитсадки і школи громади.



Асистент працює біля дитини, яка того потребує

Після комплексної оцінки призначили заняття для 84 дітей. Серед найчастіших порушень розвитку – дефекти мовлення. У центрі працює троє логопедів. Використовують власну методику проведення логопедичних інтенсивів. Такі заняття вже довели свою ефективність.

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Коли центр відкрився, тут була 41 дитина з порушенням мовлення. А через 9 місяців таких залишилося 26. Успішна робота інклюзивно-ресурсного центру забезпечила Солоному перемогу в конкурсі "Кращі практики місцевого самоврядування" від Мінрегіону та Ради Європи.