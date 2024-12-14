Які спеціальності найчастіше обирали вступники вишів у 2024 році

Найпопулярнішою серед вступників спеціальністю цьогоріч стала "Психологія". Загалом фаворити втримали свої місця.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Education.ua, який проаналізував результати вступної кампанії 2024 року. Вона офіційно завершилася 31 жовтня.

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Які спеціальності стали найпопулярнішими у 2024 році

Десятка найпопулярніших спеціальностей не змінилася з літа, коли відбувалася основна хвиля вступу.

Фаворити втримали свої місця. "Психологія" впевнено зайняла перше місце з 49 907 заявами від вступників.

До трійки лідерів увійшли спеціальності "Менеджмент" (48 162 заяви від абітурієнтів) та "Філологія" (43 761 заява).

Попри певні труднощі з ІТ-сферою в Україні, до десятки найпопулярніших спеціальностей також увійшли аж 3 ІТ-спеціальності – "Комп'ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення", "Кібербезпека та захист інформації".

Вступна кампанія у 2024 році включала три етапи:

1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів;

3 липня – початок реєстрації заяв на творчі конкурси та співбесіди;

19 липня – старт подання заяв до вишів.



Які спеціальності найпопулярніші у 2024 році / Education.ua

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