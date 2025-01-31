Суми в окремих вишах вражають: скільки коштує навчання на психолога в Україні

Психологія є однією із найпопулярніших спеціальностей серед вступників у виші України. Торік студенти саме цієї спеціальності отримали найбільше грантів на здобуття вищої освіти.

Що цікаво, 2024 року виші отримали понад 49 тисяч заяв від вступників, які хотіли стати психологами. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Скільки за навчання у виші доведеться заплатити майбутнім психологам

Освітні програми з психології, які пропонують українські ЗВО, можуть мати як загальний характер, так і певну специфіку (Соціальна психологія, Клінічна психологія, Практична психологія, Консультаційна психологія, Прикладна психологія, Психологія бізнесу та управління, Юридична психологія, Економічна та соціальна психологія, Кризова психологія тощо).

За навчання на контракті майбутнім психологам доведеться віддати різні суми. Усе залежить від обраного вишу. Здебільшого від 28 до 40 тисяч гривень на рік. Деякі заклади вищої освіти пропонують вищі ціни на навчання.

Так, найнижчою є вартість бакалаврату в підрозділах Міжнародної академії управління персоналом: Харківському інституті (17 100 гривень на рік), Львівському інституті (17 300 гривень ) та Бориспільському інституті муніципального менеджменту (17 600 гривень ), а також у Міжнародному гуманітарно-педагогічному інституті "Бейт-Хана" (18 000 гривень ) та Полтавській політехніці імені Юрія Кондратюка (18 700 гривень).

Найвищі ціни на навчання за психологічною спеціальністю мають київські та львівський виші: Зігмунд Фройд університет Україна (315 тисяч гривень на рік) Український католицький університет (129 тисяч гривень), Київська школа економіки (100 тисяч гривень ) та Київський національний лінгвістичний університет (66 200 гривень).