Київські школи вже розпочали підготовку до нового навчального року і першого вересня зможуть розпочати навчання очно або у змішаній формі.

Так сказав в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, йдеться на фейсбук-сторінці КМДА.

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За його словами, поки немає остаточного рішення щодо формату навчального 2020-2021 року, адже на державному рівні досі запроваджено карантинні обмеження.

Проте школи в Києві готові зустріти учнів 1 вересня в закладах освіти. Зараз освітяни активно готуються до нового навчального року і планують свою роботу з урахуванням протиепідемічних заходів.

Необхідно підготуватися як до дистанційного, так і до традиційного формату навчання. У цьому питанні ми намагаємося бути гнучкими, але сподіваємося, що новий навчальний рік учні зустрінуть у школах, а не за екранами комп’ютерів чи телефонів,

– сказав Валентин Мондриївський.

Він також додав, до батьків не варто хвилюватися, адже в школах за міський кошт закуплять всі засоби захисту проти вірусної інфекції для їхніх дітей. Київ має достатньо коштів у бюджеті, аби забезпечити заклади освіти всім необхідним.

Раніше 24 канал писав, що відповідно до нових правил карантину, до школи 1 вересня зможуть піти учні у тих регіонах, які відповідають визначеним критеріям. Навчальні заклади не відкриються тільки у регіонах червоної зони.