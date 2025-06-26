Найбажаніша спеціальність: скільки коштує навчання на "Психології" у 2025 році

В Україні здорожчало навчання у вишах. Зокрема, на топових спеціальностях.

Одним з найпопулярніших серед українських абітурієнтів є фах психолога. 24 Канал з посиланням на The Page розповість, скільки потрібно заплатити за навчання на контракті цьогоріч, аби здобути омріяну спеціальність.

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Яка вартість навчання на психолога у 2025 році

Торік саме "Психологія" стала найбажанішою спеціальністю серед вступників. Вони подали на цей напрямок 54 394 заяви. "Психологія" випередила навіть лідерів попередніх років – "Право" і "Комп'ютерні науки". Щоправда, й запит на психологів в Україні зараз значний.

Тож і в 2025 році можна очікувати на підвищений інтерес до цієї спеціальності. При цьому від людей різного віку, які вже мають іншу вищу освіту.

Найбільше заяв на спеціальність "Психологія" у 2024 році отримав Український державний університет імені Михайла Драгоманова – 2830 (тут і надалі на базі повної середньої освіти).

Національний університет "Львівська політехніка" отримав торік 2292 заяви на цю спеціальність. У 2025 році вартість відповідної освітньої програми становить 49,5 тисячі гривень. Це майже на 35% більше ніж у 2024 році. Що цікаво, торік на бюджет у цьому виші зарахували лише 33 майбутніх психологи, а понад 400 студентам доводиться платити за навчання контракті.

На третій сходинці опинився Львівський національний університет імені Івана Франка (2185 заяв у 2024 році). Тут встановили ще вищу ціну – 53,7 тисячі гривень (+35%).

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А Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2005 заяв) підвищує вартість навчання на спеціальності "Психологія" до 61,3 тисяч гривень (+54%). Торік КНУ був одним з небагатьох університетів, який заморозив ціни 2023 року. Але ситуація змінилася, і подорожчання тут суттєве.

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (1407 заяв) замикає цю п'ятірку. Тут оцінюють вартість контракту для психологів у 51,5 тисячі гривень (+12%).

Отже, у середньому освіта за напрямком "Психологія" у 2025 році в найпрестижніших ЗВО коштує 54,1 тисячі гривень. До слова, бюджетних місць для психологів у цих вишах обмаль.