Єнот-розумник: яскравий мурал з’явився на школі у Києві – фото

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Мурал на київській школі
Мурал на київській школі / фото із соцмереж

Стіни школи №219, що розташована на Оболоні у Києві, розмалювали яскравим муралом. Тепер заряд бадьорості перед уроками учням додаватиме кумедний єнот, зображений на них.

Намальована тваринка береже книги. Автор муралу – київський художник Віталій Гідеван. Про яскравий малюнок на шкільному приміщенні повідомляють на фейсбук-сторінці навчального закладу.

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Єнот – це мудрість, розуміння природи масок, спритність, пошук керівництва і впевненості, неупереджений допит, урівноваження та цікавість. Нехай несе та передає такий сенс та найкращі якості нашим учням,
– мовиться у дописі.

До речі, днями на стінах будинку на вулиці Ярославській у Києві з’явився мурал із Кримом та українським хлопчиком. Активісти створили його, аби привернути увагу до теми безгромадянства.

Теги: Новини України Школа Освіта Мурал Діти і неповнолітні Світ тварин Новини освіти Новини Києва
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