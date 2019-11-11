Єнот-розумник: яскравий мурал з’явився на школі у Києві – фото

Стіни школи №219, що розташована на Оболоні у Києві, розмалювали яскравим муралом. Тепер заряд бадьорості перед уроками учням додаватиме кумедний єнот, зображений на них.

Намальована тваринка береже книги. Автор муралу – київський художник Віталій Гідеван. Про яскравий малюнок на шкільному приміщенні повідомляють на фейсбук-сторінці навчального закладу.

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Єнот – це мудрість, розуміння природи масок, спритність, пошук керівництва і впевненості, неупереджений допит, урівноваження та цікавість. Нехай несе та передає такий сенс та найкращі якості нашим учням,

– мовиться у дописі.

До речі, днями на стінах будинку на вулиці Ярославській у Києві з’явився мурал із Кримом та українським хлопчиком. Активісти створили його, аби привернути увагу до теми безгромадянства.