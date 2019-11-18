Юні українські вчені вибороли 4 золоті медалі в Сінгапурі
Українська збірна перемогла на глобальному конкурсі інновацій, який проходив у Сінгапурі. До складу нашої команди входили учні Малої академії наук України.
Головою української делегації на Advanced Innovation Global Competition 2019 був заступник директора Малої академії наук, Євген Кудрявець.
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Журі складалося з провідних науковців та викладачів світу.
У складі журі представники Массачусетського технологічного інституту, Наньянського технологічного університету, Державного університету Малайзії та інших провідних наукових установ світу,
– написав Євген Кудрявець.
Ольга Харасахал, Софія Петришин, Назар Поночевний та Дмитро Лопушанський вибороли по золотій медалі. У Ольги Хараскал абсолютна перемога "Найкращий серед найкращих (Best Award Trophy)".
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Що таке Advanced Innovation Global Competition 2019?
- міжнародний конкурс серед винаходів, які полегшують побут та існування людства;
- участь беруть лише готові проєкти, які вже готують до запуску у виробництво.
Як оцінювали учасників змагань?
Бали нараховувались за:
- інновативність проєкту;
- практичне використання винаходу;
- презентація проєкту.