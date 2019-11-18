Юні українські вчені вибороли 4 золоті медалі в Сінгапурі

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Українці перемогли у всіх категоріях / Мала академія наук

Українська збірна перемогла на глобальному конкурсі інновацій, який проходив у Сінгапурі. До складу нашої команди входили учні Малої академії наук України.

Головою української делегації на Advanced Innovation Global Competition 2019 був заступник директора Малої академії наук, Євген Кудрявець.

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Журі складалося з провідних науковців та викладачів світу.

У складі журі представники Массачусетського технологічного інституту, Наньянського технологічного університету, Державного університету Малайзії та інших провідних наукових установ світу,
– написав Євген Кудрявець.

Ольга Харасахал, Софія Петришин, Назар Поночевний та Дмитро Лопушанський вибороли по золотій медалі. У Ольги Хараскал абсолютна перемога "Найкращий серед найкращих (Best Award Trophy)".

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Що таке Advanced Innovation Global Competition 2019?

  • міжнародний конкурс серед винаходів, які полегшують побут та існування людства;
  • участь беруть лише готові проєкти, які вже готують до запуску у виробництво.

Як оцінювали учасників змагань?

Бали нараховувались за:

  • інновативність проєкту;
  • практичне використання винаходу;
  • презентація проєкту.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Наука в Україні Освіта в Україні Мала академія наук
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