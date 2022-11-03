Студентам-чоловікам заборонили покидати межі країни у вересні через масові підробки документів. Натомість ті, хто справді хотів їхати вчитися, досі не можуть змиритися із закриттям кордонів.
Важливо Українські студенти-чоловіки зможуть вчитися у закордонних вишах
Студенти звернулися до влади
У Києві у парку імені Тараса Шевченка студенти іноземних вишів записали звернення до Кабміну та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Активісти кажуть: до липня в умовах воєнного стану студентам призовного віку простіше було виїхати до іноземного вишу. Зараз прикордонники відмовляють їм у перетині кордону. Навіть попри те, що мають відстрочки з військкоматів і перекладені та завірені документи про навчання.
Рішення прикордонників вже оскаржують у суді. Юридичний супровід надає нещодавно створена громадська організація "Студенти без кордонів".
Також юнаки отримали офіційну відповідь від Мін'юсту: не існує закону, який забороняє студентам призовного віку виїжджати за кордон, якщо вони не підлягають мобілізації.
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На навчання за кордон поїхали родичі депутатів?
Студенти також розповідають, що знають про випадки, коли на навчання за кордон виїжджали родичі депутатів і близькі знайомі високопосадовців.
При цьому наші земляки акцентують на тому, що студенти з Росії можуть навчатися у найкращих ВНЗ світу. А українців із цих закладів відраховують. При цьому в умовах воєнного стану, частих повітряних тривог, проблем зі світлом, зв'язком та інтернетом в Україні неможливо повноцінно вчитися онлайн за програмами іноземних вишів.
Крім того, у деяких закордонних закладах освіти немає опції дистанційного здобуття освіти і можливості оформлення академвідпустки.
Тож ухвалити відповідні рішення закликає українську владу Європейська спілка студентів. Вони вже створили електронну петицію з вимогою офіційно дозволити чоловікам виїхати за кордон на навчання. Петиція зібрала понад 25 000 підписів.
Крім того, створили онлайн-мапу peretyn.space, де всі можуть побачити кількість відмов прикордонників на виїзд студентів до інших держав.
Заборона виїзду студентам на навчання за кордон: коротко
- Раніше діяв дозвіл на перетин кордону на виїзд за кордон тих студентів, котрі навчалися в іноземних вишах до 24 лютого 2022 року.
- Однак речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що військове керівництво нашої держави скасувало цей дозвіл ще 14 вересня цього року.
- Заборону на виїзд запровадили через масову підробку документів. Тільки упродовж липня – серпня виявили 600 осіб з фейковими документами на виїзд на навчання за кордон.
- Студенти навіть влаштували акцію протесту поблизу українсько-польського кордону. Також на сайті президента зареєстрували петицію із проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років, які навчаються в закордонних вишах.
- Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому надіслав листа закордонним колегам-міністрам з проханням допомогти чоловікам-студентам з України, які здобувають освіту в іноземних вишах. Міністр пропонує перевести таких студентів на онлайн навчання або ж надати їм перерву у навчанні на рік.
- Заборона діятиме доти, доки у відповідну постанову уряду №57 не внесуть необхідні зміни.
- Юристи натомість радять студентам звертатися до суду.
- Шкарлет також повідомив, що вже отримав відповіді від іноземних колег. Тож українцям у здобутті освіти сприятимуть кілька країн. Зокрема мають надати їм можливість вчитися онлайн або ж річну перерву в навчанні.