Студентам-чоловікам заборонили покидати межі країни у вересні через масові підробки документів. Натомість ті, хто справді хотів їхати вчитися, досі не можуть змиритися із закриттям кордонів.

Важливо Українські студенти-чоловіки зможуть вчитися у закордонних вишах

Студенти звернулися до влади

У Києві у парку імені Тараса Шевченка студенти іноземних вишів записали звернення до Кабміну та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Активісти кажуть: до липня в умовах воєнного стану студентам призовного віку простіше було виїхати до іноземного вишу. Зараз прикордонники відмовляють їм у перетині кордону. Навіть попри те, що мають відстрочки з військкоматів і перекладені та завірені документи про навчання.

Рішення прикордонників вже оскаржують у суді. Юридичний супровід надає нещодавно створена громадська організація "Студенти без кордонів".

Також юнаки отримали офіційну відповідь від Мін'юсту: не існує закону, який забороняє студентам призовного віку виїжджати за кордон, якщо вони не підлягають мобілізації.

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На навчання за кордон поїхали родичі депутатів?

Студенти також розповідають, що знають про випадки, коли на навчання за кордон виїжджали родичі депутатів і близькі знайомі високопосадовців.

При цьому наші земляки акцентують на тому, що студенти з Росії можуть навчатися у найкращих ВНЗ світу. А українців із цих закладів відраховують. При цьому в умовах воєнного стану, частих повітряних тривог, проблем зі світлом, зв'язком та інтернетом в Україні неможливо повноцінно вчитися онлайн за програмами іноземних вишів.

Крім того, у деяких закордонних закладах освіти немає опції дистанційного здобуття освіти і можливості оформлення академвідпустки.

Тож ухвалити відповідні рішення закликає українську владу Європейська спілка студентів. Вони вже створили електронну петицію з вимогою офіційно дозволити чоловікам виїхати за кордон на навчання. Петиція зібрала понад 25 000 підписів.

Крім того, створили онлайн-мапу peretyn.space, де всі можуть побачити кількість відмов прикордонників на виїзд студентів до інших держав.

Заборона виїзду студентам на навчання за кордон: коротко