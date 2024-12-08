Мовиться про розподіл освітньої субвенції до серпня 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Як Кабмін розподілив кошти на зарплати вчителям

Для розрахунку субвенції враховували кількість учнів станом на 1 листопада 2024 року.

Розподіл субвенції на вересень – грудень 2025 року запланували після запуску й оновлення даних щодо кількості учнів в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту АІКОМ 2.0.

Для розрахунку освітньої субвенції з 1 вересня 2025 року використають кількість учнів комунальних і приватних шкіл, у яких навчаються не менше 45 дітей.

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Зауважимо, що освітня субвенція є основним джерелом заробітної плати шкільних учителів. Вона надходить з держбюджету місцевим бюджетам, з яких виплачують зарплати педагогам.

Раніше ми інформували про те, що освітні субвенції тепер нараховуватимуть по-новому. Деталі читайте за посиланням.