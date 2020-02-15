Зеленська влаштувала нараду про здорові умови навчання у школах

Перша леді України Олена Зеленська та представники профільних міністерств провели нараду щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища.

На робочій зустрічі обговорили перебіг підготовки національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, повідомили на сайті Президента України.

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Мета національної стратегії – формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання у закладах освіти. Цю стратегію на виконання указу президента розробляють галузеві міністерства спільно з експертами і громадськими організаціями.

На початку розробки стратегія була сфокусована на 3 основних компонентах:

розвитку фізичної культури та посиленні рухової активності школярів,

розбудові здорового харчування та формуванні в учнів правильних харчових звичок,

на покращенні санітарно-гігієнічних умов в українських школах.

Працюючи над документом, робоча група проаналізувала стан справ. І після цього вирішили розширити стратегію, включивши до неї:

цифрову гігієну та кібербезпеку,

медичне обслуговування школярів,

забезпечення ефективного психологічного супроводу під час освітнього процесу,

запобігання булінгу.

"Національна стратегія містить надважливі компоненти, які є взаємозалежними та доповнюють один одного. Погоджуюся, що неможливо говорити про здоров'я дітей, зосереджуючись лише на харчуванні й забуваючи, наприклад, про психологічний комфорт у класі. Або ж – про фізичну рухливість без урахування безпечного простору", – прокоментувала Зеленська комплексність підходу, обраного робочою групою.

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Участь у зустрічі з Зеленською взяли міністерка освіти і науки Ганна Новосад, міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов і міністр культури Володимир Бородянський, а також представник інших профільних установ.

Наразі розробка стратегії перебуває на завершальній стадії, документ планують затвердити до кінця лютого.