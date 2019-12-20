Журналісти, актори та критики – Зеленський оновив комітет з літературної премії імені Шевченка
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження нового складу комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Указ Порошенка автоматично втратив чинність.
Престижну в Україні літературну премію тепер присуджуватиме новий склад, повідомляється на сайті президента України.
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Указ вступив у дію 19 грудня 2019 року.
Склад нового комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка
- Макаров Юрій Володимирович – журналіст, телеведучий, письменник, голова Комітету;
- Гундорова Тамара Іванівна – літературознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник голови Комітету;
- Богомазов Дмитро Михайлович – головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
- Войтенко Володимир Миколайович – кінознавець;
- Гарбузюк Майя Володимирівна – театрознавець;
- Держипільський Ростислав Любомирович – директор та художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
- Зюбіна Римма Анатоліївна – актриса театру і кіно;
- Кочубінська Тетяна Анатоліївна – мистецтвознавець, куратор;
- Мазур Алла Григорівна – телеведуча, журналіст;
- Морозова Любов Сергіївна – музикознавець, художній керівник державного підприємства "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України";
- Панасов Ігор Валерійович – музичний критик, журналіст;
- Плоскіна Віктор Михайлович – головний диригент комунального закладу «Театральне-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва";
- Ралко Влада Валентинівна – художник;
- Рашковецький Михайло Маркусович – мистецтвознавець, арт-критик, куратор;
- Сінькевич Юлія Львівна – генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю;
- Славінська Ірина Іванівна – літературознавець, перекладач;
- Сливинський Остап Тарасович – поет, літературознавець, перекладач;
- Станісевич Євгеній Олександрович – літературний критик, літературознавець;
Єдиним, хто зберіг місце в оновленому комітеті став, Богомазов Дмитро.
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Які функції в комітету?
- члени комітету обирають кандидатур, а потім і переможців премії імені Шевченка;
- організовує грошові виплати переможцям літературної премії;
- популяризує творчість лауреатів.