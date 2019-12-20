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Журналісти, актори та критики – Зеленський оновив комітет з літературної премії імені Шевченка

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Зеленський підписав указ 19 грудня / Getty image

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження нового складу комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Указ Порошенка автоматично втратив чинність.

Престижну в Україні літературну премію тепер присуджуватиме новий склад, повідомляється на сайті президента України.

Більше про це: 39 переможців конкурсу імені Шевченка отримають президентські премії: деталі

Указ вступив у дію 19 грудня 2019 року.

Склад нового комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка

  • Макаров Юрій Володимирович – журналіст, телеведучий, письменник, голова Комітету;
  • Гундорова Тамара Іванівна – літературознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник голови Комітету;
  • Богомазов Дмитро Михайлович – головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
  • Войтенко Володимир Миколайович – кінознавець;
  • Гарбузюк Майя Володимирівна – театрознавець;
  • Держипільський Ростислав Любомирович – директор та художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
  • Зюбіна Римма Анатоліївна – актриса театру і кіно;
  • Кочубінська Тетяна Анатоліївна – мистецтвознавець, куратор;
  • Мазур Алла Григорівна – телеведуча, журналіст;
  • Морозова Любов Сергіївна – музикознавець, художній керівник державного підприємства "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України";
  • Панасов Ігор Валерійович – музичний критик, журналіст;
  • Плоскіна Віктор Михайлович – головний диригент комунального закладу «Театральне-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва";
  • Ралко Влада Валентинівна – художник;
  • Рашковецький Михайло Маркусович – мистецтвознавець, арт-критик, куратор;
  • Сінькевич Юлія Львівна – генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю;
  • Славінська Ірина Іванівна – літературознавець, перекладач;
  • Сливинський Остап Тарасович – поет, літературознавець, перекладач;
  • Станісевич Євгеній Олександрович – літературний критик, літературознавець;

Єдиним, хто зберіг місце в оновленому комітеті став, Богомазов Дмитро

До слова: Юрій Макаров очолив Шевченківський комітет: деталі

Які функції в комітету?

  • члени комітету обирають кандидатур, а потім і переможців премії імені Шевченка;
  • організовує грошові виплати переможцям літературної премії;
  • популяризує творчість лауреатів.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Володимир Зеленський Освіта Освіта в Україні Тарас Шевченко Президент України
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