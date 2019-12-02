ЗНО для вчителів: у Міносвіти розповіли, скільки балів треба набрати, щоб мати вищу зарплату

Міністерство освіти України встановило поріг для визначення результатів сертифікації вчителів. На тестах було 100 завдань.

В міністерстві раніше вже оголосили, що 82% вчителів подолали поріг, а тепер пояснили структуру тесту, пише Освіта.UA.

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Приємно відзначити, що учасники сертифікації, попри певний острах щодо нової процедури, змогли гідно показати свої практичні уміння у використанні сучасних підходів та технологій навчання,

– ділився враженнями голова Державної служби якості освіти.

Кожне завдання на тесті оцінювалось в один бал. Максимально можна було набрати 100 балів.

Учасники, які набрали 50 тестових балів за результатами незалежного тестування та 72 бали з вивчення практичного досвіду, змогли успішно пройти сертифікацію педагогічних працівників.

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