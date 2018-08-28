Ефект доміно: у Києві зіштовхнулись одразу 7 авто (відео)
У Києві одразу 7 автівок зіштовхнулись на проспекті Перемоги. Аварія сталась напередодні вночі.
Іномарки наздогнали одна одну через недотримання дистанції під час руху та перевищення швидкості. Є й постраждалі в цій аварії.
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Водійка однієї з машин, яку затисло між двома іншими – отримала незначну травму ноги та опинилась у лікарні.
Дивіться відео з місця події:
Джерело: 24 Канал
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