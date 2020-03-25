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      Ефект карантину в Україні: депозити стали вигіднішими

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      Депозити стали вигіднішими / 24 канал

      Ставки на депозити падали з кінця 2019. Проте перший тиждень карантину в Україні закінчився зворотнім процесом — банки почали підвищувати дохідність від депозитів.

      Попри те, що облікову ставку напередодні знову знизили до 10%, а це зазвичай призводить до пониження ставки на депозити, вони навпаки зросли. Про це свідчить тижневий огляд ринку, який провели Ліга.Фінанси.

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      Середні ставки по депозитах в гривні

      Найбільше зросла ставка для депозитів строком до 1 місяця. Додалися 0,29 процентних пункти і зараз становить 8,04% річних. Також набрали у прибутковості депозити терміном від 1 до 3 місяців (9,04%) та терміном від 6 до 12 місяців (11,33%). Злегка зросла дохідність терміном від 3 місяців до 6 і понад 12 місяців (10,9% і 10,84% річних відповідно). Натомість безтермінові ставки навпаки стали менш вигідними і тепер стновлять 6,77% річних.

      Найвигіднішими все ще залишаються гривневі депозити терміном від 6 до 12 місяців. Дохідність складає 11,33% річних.

      Середні ставки по депозитах у доларі

      Депозити терміном від 6 до 12 місяців найбільше набрали у дохідності і тепер становлять 1,44%.  Депозити терміном від 1 до 3 місяців (0,89%), понад рік (1,88%) і безстрокові вклади (0,55%) зросли всього на 0,01 процентних пункти. Якщо на гривневий депозит терміном до 1 місяця ставка зросла найбільше, то на доларовий депозит з аналогічним терміном вона впала і тепер становить 0,84% річних. 

      Найвигіднішими є депозити від 1 року – 1,88% річних, за 2 тижні дохідність не змінилася

      Середні ставки по депозитах у євро

      Зросла дохідність від внесків терміном від 6 до 12 місяців (1,05%),  від 1 до 3 місяців (0,74%), понад рік (1,88%) і безстрокові вклади (0,37%). На відміну від доларових депозитів, ставка на депозит терміном до 1 місяця зросла і становить 0,39%. 

      Ставки на депозити терміном від 3 до 6 місяців і далі становлять 0,75% річних. 

      Найвигідніші депозити у євро – терміном від 1 року. Їх дохідність складає 1,23% річних.

      Від чого залежить ставка на депозит?За останній рік облікову ставку знизили більше, ніж на 8%. Зараз вона становить 10%, а до кінця року обіцяють знизити до 7%. Чим нижча облікова ставка - тим нижча ставка на депозити і тим нижча відсоткова ставка на кредити. Якщо друга умова в Україні слабо працює через фінансові ризики для банків, то перша умова з депозитами цілком працює. 
      Проте через карантин, економічну кризу та знецінення гривні, банки знову починають пропонувати вигідніші умови, аби тільки люди вкладали свої гроші. 

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      Автор: Юлія Поскробок
      Теги: Гроші Євро Гривня Долар Фінанси Банки
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