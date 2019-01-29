Ефективна гра Олексія Леня допомогла "Атланті" обіграти "Кліпперс" на виїзді: відео

Український баскетболіст Олексій Лень зіграв у матчі "Атланти" проти "Лос-Анджелес Кліпперс". Клуб українця дещо неочікувано переміг на виїзді.

Сам Лень матч розпочав на лавці запасних. Але загалом на майданчику провів понад 21 хвилину. За цей час українець набрав 19 очок, зробив 9 підборів, 3 передачі, 1 перехоплення та 1 блок.

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Варто зазначити, що більшість ігрового часу гра була рівною, без видимої переваги однієї з команд. Однак наприкінці третьої чверті "Атланті" вдалося зробити ривок, набравши 17 очок, у той час як їх суперникам – лише шість. Ця перевага у четвертій чверті зросла до 16 очок. І хоча гравці "Кліпперс" наприкінці матчу намагалися скоротити відставання. Але хоча б зрівняти рахунок, щоб перевести гру в овертайм, їм не вдалося.

Кліпперс – Атланта 118:123 (25:32, 36:31, 22:31, 35:29)

"Атланта" піднялася на 12-е місце у Східній конференції. Однак до місця у плей-офф їм ще далеко.

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