Ефектний сейв українського волейболіста потрапив у топ-3 моментів відбору Євро-2019
У матчі проти збірної Швейцарії український ліберо Горден Брова ефектно врятував збірну України. Його дії потрапили у топ-3 захисних дій відбору на Євро-2019.
У четвертому сеті Олексій Клямар як слід не дотягнувся до м’яча, і Горден Брова у падінні через себе ногою зумів дотягнутися до нього. Хоча згодом українці і програли цю подачу. Та в підсумку зуміли виграти матч проти Швейцарії 3:2.
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Варто нагадати, що чоловіча та жіноча збірні України з волейболу кваліфікувалися на Євро-2019 року. Чоловіки виграли всі матчі у своїй групі та вперше з 2005 року виступлять на Чемпіонаті Європи.
Джерело: 24 Канал
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