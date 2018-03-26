Ефектна ретро-еротика: підбірка фото спокусливої акторки

Тейлор Лашей – маловідома актриса та популярна Instagram-блогер – зачаровує своїх прихильників вінтажними фото.

У соцмережі Лашей створила собі витончений образ, який нагадує про фільми французької нової хвилі.

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Сміливі, яскраві та трохи еротичні фото Лашей не залишають байдужими користувачів Instagram.

@finderskeepersthelabel Публикация от Taylor LaShae (@taylorlashae) 6 Мар 2018 в 9:40 PST