Ефектна ретро-еротика: підбірка фото спокусливої акторки
Тейлор Лашей – маловідома актриса та популярна Instagram-блогер – зачаровує своїх прихильників вінтажними фото.
У соцмережі Лашей створила собі витончений образ, який нагадує про фільми французької нової хвилі.
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Сміливі, яскраві та трохи еротичні фото Лашей не залишають байдужими користувачів Instagram.
Джерело: 24 Канал
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