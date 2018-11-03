Ефектна шайба Фурси та трійка найкращих гравців: підсумки жовтня в УХЛ

В Українській хокейні лізі було визначено кращих гравців жовтня. Нагадаємо, що індивідуальні призи отримують кращий воротар, кращий захисник і кращий нападник за підсумками кожного місяця. Окрему нагороду отримує автор найбільш красивої закинутої шайби.

Кращим голкіпером жовтня став Микита Гордюшин з "Кременчука". Воротар провів 7 матчів за місяць, і всі вони стали переможними для "городян". За 425 хвилин ігрового часу голкіпер заробив коефіцієнт надійності 1.41 і відбив 93,4% кидків. Саме Микита Гордюшин захищав ворота "Кременчука" в двох матчах проти прямого конкурента за перше місце в турнірній таблиці – херсонського "Дніпра" – і обидва цих матчі стали переможними для кременчужан.

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Серед гравців лінії оборони найбільш ефективно в жовтні зіграв захисник "Дніпра" Сергій Афанасьєв, набравши 5 (2+3) очок в 9 матчах при показнику корисності +9. За місяць "Дніпро" провів 5 матчів проти "Кременчука" та "Донбасу", які утримують 1 і 3 місця в турнірній таблиці відповідно – і в них Сергій Афанасьєв заробив показник корисності +4.

Кращим нападником місяця був визнаний гравець "Донбасу" Віталій Лялька. 7 з 8 матчів донеччан стали результативними для форварда – в них він набрав 18 (5+13) очок при показнику корисності +11. Відзначимо, що в 4 матчах поспіль Лялька набирав мінімум 3 очки.

Автором найбільш красиво закинутої шайби став нападник "Кременчука" Данило Фурса. Форвард обігрався з партнером, пропустив шайбу між ніг, завів ключку за спину і відправив ігровий снаряд повз голкіпера "Крижаних Вовків". До речі, ця шайба стала третьою для Фурси в матчі.

Відео ефектної шайби Фурси