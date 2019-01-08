Ефектний пас українця визнаний найкращим у іноземному клубі: відео
Фанати грецького ПАОКа проголосували за результативний пас українця Євгена Шахова як Play of the Month у грудні 2018 року. Цей пас приніс перемогу клубу над АЕЛом 2:1.
"Неймовірна передача з прокиданням поміж ніг захисника через три хвилини після виходу на заміну", – так описали цей пас на сайті ПАОКа.
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Варто зазначити, що чотири місяці поспіль перемогу у номінації Play of the Month здобував воротар Александрос Пасхалакіс. За пас Шахова у цьому місяці проголосувало 43% вболівальників.
Джерело: 24 Канал
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