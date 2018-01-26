Ефірні олії: 7 корисних способів застосування, про які ви не здогадувались

Ефірні олії володіють не лише приємним запахом, але ще й багатьма іншими корисними властивостями. Їх використовують як в косметичних цілях, так і в лікувальних.

Більшість ефірних олій володіють високими антибактеріальними, протигрибковими та противірусними властивостями, через що вони можуть використовуватися у різних сферах догляду.

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Пропонуємо дізнатись, де ще окрім розслаблюючих процедур та медитацій ви можете використовувати ефірні олії.

При розладі шлунку

Олія чорного перцю допомагає шлунку виробляти фермент, який допомагає в перетравленні білків і жирів, а також абсорбує вітаміни групи В і мінерали. Така олія також володіє чудовими протизапальними функціями, тому вона може заспокоїти будь-яке подразнення в кишечнику і травлення.

Варто додати лише кілька крапель в суп соус або салат. Таким чином смак вийде більш пряним, ніж у простого меленого перцю.

Додає шкірі сяйва

Ви точно мали чути, що при застосуванні масок з оливкової або кокосової олій шкіра просто "світиться" зсередини. Також спробуйте додати в свій щоденний догляд олію з насіння шипшини, – вона містить у собі природні інгредієнти ретинолу, яка відлущує ороговілі клітини шкіри для бездоганного кольору і стану обличчя, а найголовніше – зменшує зморшки.

Також вашу шкірю оздоровлять та зволожать олії жожоба, мигдалю і абрикосу.

Для зосередження та заспокоєння організму

Звісно, всім відомо про ефірну олію лаванди, яка допомагає приборкати нерви. А от чи знали чи, що олія перцевої м'яти здатна підбадьорити організм, а олія мускатного горіха допоможе вам зосередитися, позитивно впливає на пам'ять та навіть посилює інтуїцію? Якщо ні, то сміливо купуйте чарівні пляшечки з олійками і влаштовуйте собі ароматерапії.

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Зробить будинок чистішим

Саме так, чистішим. Адже ефірні олії володіють багатьма антибактеріальними властивостями. Ви можете додати кілька крапель олії апельсина, лимона, грейпфрута, чайного дерева, евкаліпта, ялиці, сосни, ялівцю або м'яти до побутових засобів і зробити справжню дезінфекцію ваших речей.

Чистити раковини можна за допомогою олій бергамоту або лайму, розведених у воді. Застосування ефірних олій в домашньому господарстві є відмінною альтернативою для людей, які страждають від алергії на побутову хімію.

Замінює сонцезахисний крем

Змішайте одну частину міррової ефірної олії, одну частину олії моркви і дві частини олії жожоба і така суміш зможе забезпечити захист від сонця, яка дорівнює SPF 30. Спокійно зволожуйте сумішшю олій вашу шкіру і ефект буде не гіршим, ніж сонцезахисний крем.

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Послаблює болі

Ефірні олії здавна вважаються хорошими знеболювальними, оскільки можуть допомогти впоратись з головним болем, нудотою і менструальними болями.

Один лише запах олії імбиру або мускатного горіха допоможе полегшити симптоми при нудоті, а розтирання цих олій в зоні живота допоможе при болях у шлунку. Заспокоїти головний біль можна за допомогою масажу голови, використавши 2 краплі олії перцевої м'яти, евкаліпта, лаванди і 6 крапель кокосової олії. Втирайте суміш у віски і потиличну частину голови. Полегшити біль під час менструацій допоможе суміш ефірних олій шавлії мускатної, базиліка і розмарину.

Робить волосся густішим

Якщо ви додаватимете в шампунь і кондиціонер 30-40 крапель (залежить від розміру пляшки) олії розмарину, то ваше волосся стане значно густішим. Додатковий бонус – буде присутній освіжаючий запах, який додасть вашому волоссю свіжості.