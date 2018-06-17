Екіпаж Алонсо приніс Toyota першу перемогу в історії "24 години Ле-Мана"
Дворазовий чемпіон "Формули-1" Фернандо Алонсо із першої спроби виграв легендарну гонку на витривалість "24 години Ле-Мана".
Іспанець в компанії уже колишніх пілотів королеви автоспорту швейцарця Буемі і японця Накаджими цілу добу не глушили двигун суперкара Toyota.
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І у підсумку намотали неймовірні 5286 кілометрів.
Алонсо переміг "24 години Ле-Мана"
Фернандо Алонсо на крок наблизився до здобуття потрійної корони автоспорту. Чемпіонові "Ле-Мана" і тріумфатору гран-прі Монако залишилось виграти 500 миль Індіанаполісу – знамениту гонку серії Індікар.
Джерело: 24 Канал
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