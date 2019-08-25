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      Екіпаж танку став сім'єю: історія 19-річного бойового офіцера, який мріє реформувати армію

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      24 канал продовжує розповідати історії про бійців, які надихають. Дмитро Тимошенко у 19 років підписав контракт і став навідником танкового екіпажу. Зараз хлопець – другокурсник Інституту танкових військ та одночасно бойовий ветеран АТО та ООС.

      У 2017 після боїв за Донецький аеропорт вся увага проросійських бойовиків була прикута до околиць Авдіївки: промки та шахти Бутівка. У ту м'ясорубку після трьох місяців навчань потрапив 19-річний Дмитро.

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      Хлопець родом із Сумщини, він – сирота. Пішов воювати не за родину, а за країну. Екіпаж танку став йому сім'єю. Від обстрілів захищали побратими та броня. Юнак жартує, що про танки Т-64 й Т-72 знає все.

      Т-64Б – основний танк української армії. Машина, на якій я відслужив півтора роки. Дуже впевнена та гарна машина українського виробництва,
      – зазначив він.

      За словами Дмитра, на війні найважче було звикнути до думки, що будь-якої миті тебе, як і побратимів, може не стати. Проте згодом цей страх пройшов.

      Танк Т-64

      На війні Дмитро став навідником танкового екіпажу

      Одразу за першим контрактом Дмитро Тимошенко підписав другий. Воював на Донбасі два рока. Розповів, що куди важчими за обстріли стала відсутність перемог чи хоча б руху.

      І хоча контракт закінчився, розлучитися з бойовою машиною Дмитро не зміг. Зараз військовий на другому курсі Інституту танкових військ. У навчальному закладі вже звикли, що їх курсанти бойові: до казарм прийшли з війною за плечима.

      Понад 70% – це учасники АТО. Бойовий досвід постійно впроваджується в життя. Гіркий досвід, та він є,
      – наголосив Олександр Серпухов, начальник Військового інституту танкових військ.

      Дмитро понад усе вірить у перемогу. Він обіцяє: такі як він – бойові офіцери – зроблять українське військо надпотужним. Сам же ж хоче повернутися назад у військо.

      "Щось змінити у цій армії, щоб було краще. Зараз і так все міняється, хочу зробити якийсь внесок. Не знаю... Бути людянішим. Бо якось так сталося, що відгомін СРСР дуже дає про себе знати. Я хочу це змінити", – наголосив військовий.

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України АТО Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Суми Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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