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Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах

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Еклери – рецепт в домашніх умовах еклерів з заварним кремом
Еклери – рецепт в домашніх умовах еклерів з заварним кремом / Сooking Тime

Еклери з заварним кремом – дуже ніжний та вишуканий десерт. Приготувати еклери в домашніх умовах досить просто, якщо знати кілька секретів. Самі ж еклери можуть бути з різними начинками та глазур'ю, але їх основа незмінно складається із заварного тіста та крему.

Рецепт приготування еклерів не займе більше години, і це при тому, що випікати їх потрібно хвилин 20-30. Дивує, наскільки швидко можна приготувати смачний десерт!

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Перевіреним рецептом на своєму YouTube-каналі поділився автор кулінарного блогу CookingTime – Олександр Дем'яненко. Інгредієнти розраховані на 30 маленьких еклерів або ж 15 великих.

Рецепт еклерів з заварним кремом

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Рецепт приготування еклерів в домашніх умовах

Інгредієнти для заварного тіста:
- 100 г молока;
- 250 г води;
- 115 г вершкового масла;
- 190 г муки;
- 4-5 яєць;
- 15 г цукру ;
- дрібка солі.

Інгредієнти для заварного крему:
- 600 мл молока;
- 6 жовтків;
- 120-140 г цукру;
- 60-70 г кукурудзяного крохмалю;
- 45 г вершкового масла;
- стручок ванілі.

Інгредієнти для дзеркальної глазурі:
- 70 г води;
- 90 г цукру;
- 30 г какао;
- 65 г вершків (жирність – 33-35%);
- 5-6 г желатину.

Рецепт приготування еклерів з заварним кремом:

1. Спочатку приготуйте заварний крем. Молоко вилийте в каструлю і поставте її на невеликий вогонь. Зі стручка ванілі витягніть насіння ножом і додайте їх в молоко. Туди ж покладіть і сам стручок. Головне – не забутьте його вийняти перед змішуванням молока з іншими інгредієнтами.

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2. Помішуючи доведіть молоко до кипіння, але не дайте повністю молоку закипіти і зніміть з вогню. Перетріть жовтки з цукром до однорідної маси. Додайте крохмаль та добре вимішайте. Гаряче молоко повільно додавайте в яєчну масу маленькими порціями та добре вимішуйте вінчиком, що жовтки не "зварились". Потім поверніть суміш назад в каструлю та доведіть до кипіння, постійно вимішуючи. Коли крем закипіть, варіть ще 2 хвилин та не припиняйте інтенсивно його вимішувати.

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Заварний крем для еклерів 

3. Після цього зніміть крем з вогню та додайте холодне вершкове масло, добре вимішайте. Остудіть крем до кімнатної температури, при цьому також помішуючи. Можна помістити каструлю з кремом в холодну воду, щоб пришвидшити процес остигання. Накрийте крем харчовою плівкою та поставте в холодильник.

4. Далі приготуйте дзеркальну глазур. Можна використовувати і звичайну, але вона не буде мати глянцевої поверхні. Доведіть воду з цукром до кипіння в каструлі. Зніміть з вогню, додайте какао, теплі вершки та замочений у холодній воді желатин. Все ретельно перемішайте. Якщо суміш неоднорідна, то прорідіть її. Готову глазур також накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник.

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5. Нарешті можна приступити до тіста! В глибокій каструлі змішайте молоко, воду, вершкове масло, цукор та дрібку солі. Поставте на середній вогонь, постійно мішайте та доведіть до кипіння. Як тільки з'являться перші бульбашки, зменшіть вогонь до мінімуму та додайте борошно. Лопаткою замішайте тісто. Через кілька хвилин, коли маса стане однорідною, зніміть з вогню та по одному додайте яйця, постійно помішуючи. У вас має вийти густе та ніжно тісто.

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Заварне тісто для еклерів

6. Деко для випікання застеліть папером для випічки або силіконом. В кулінарний мішок викладіть тісто та сформуйте ваші еклери. Між еклерами залишіть трохи місця, адже вони будуть збільшуватися в розмірі. Щоб вирівняти поверхню еклерів, пройдіться по них зверху виделкою.

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Викладайте еклери на папір для випічки чи силікон

7. Розігрійте духовку до 180 градусів та поставте випікатися еклери. Через 20 хвилин швидко відкрийте дверцята духовки, щоб випустити звідти зайвий пар, та закрийте назад. Після цього зменшіть температуру до 170 градусів і залиште еклери підрум’янюватися ще на 5-10 хвилин. Потім дістаньте еклери та дайте їм повністю охолонути.

8. Наповнювати еклери кремом можна кількома способами. Перший – за допомогою кулінарного металевого наконечника з зубцями зробіть невеликі отвори знизу. Другий – просто зробіть розріз збоку.

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Для наповнення еклерів кремом зробіть розріз чи кілька маленьких дірочок

9. Дістаньте заварний крем з холодильника та збийте його ще раз вінчиком. Викладіть його в кулінарний мішок та заповніть ваші еклери.

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Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Останній крок приготування еклерів – покриття глазур'ю

10. Дістаньте з холодильника глазур та на водяній банці нагрійте її до кімнатної температури. Покривати еклери можна ложкою або лопаткою, а можна просто верхівкою занурювати їх в глазуре. Зберігати еклери слід в холодильнику, дістаючи за 10-15 хвилин до подачі.

Відео-рецепт приготування еклерів з заварним кремом

 

Теги: Новини України LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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